ضربتان إسرائيليتان تستهدفان حمص السورية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، يوم الاحد، بأن إسرائيل نفذت ضربتين جويتين في سوريا، إحداهما في محيط منطقة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي والثانية جنوب مدينة حمص.

وأشار موقع RT الروسي، نقلا عن مصادر إلى مشاهدة تصاعد دخان أسود من المكان المستهدف.

فيما ذكرت "الإخبارية السورية" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الوسطى واسقطت معظم صواريخه، في حين أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لأهداف معادية في أجواء ريف حمص وسط البلاد.

بدورها، ذكرت "سانا" أن الأصوات التي تسمع في أجواء ريف محافظة طرطوس ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي في حمص.

يذكر أن هذا الهجوم الإسرائيلي على سوريا هو الخامس عشر خلال العام 2023، وقد سبقه قصف على ريف دمشق الجنوبي الغربي قبل نحو أسبوعين.