ضربة إيران تفضح الأسرار.. إدارة ترامب تقلص تقارير الكونغرس

شفق نيوز/ قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص حجم المعلومات السرية التي تشاركها مع الكونغرس، وذلك عقب تسريبات صحفية بشأن نتائج الضربات الأمريكية على إيران، والتي أثارت ضجة وغضباً داخل الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن الإدارة تعتقد أن التقرير الأولي لوكالة استخبارات الدفاع قد سُرب بعد نشره على نظام لمشاركة المعلومات السرية مع الكونغرس، مساء الاثنين.

وأضاف المسؤول: "بالتالي ستشارك الإدارة معلومات أقل على هذا النظام"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإدارة الأمريكية فتحت تحقيقاً لمعرفة مصدر التسريب.

وكشف المسؤول ذاته أن وزيري الدفاع بيت هيغسيث والخارجية ماركو روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف، سيقدمون إحاطة لمجلس الشيوخ بشأن الملف الإيراني اليوم الخميس.

وكانت تقارير صحفية أمريكية قد نقلت عن تقييم استخباراتي أولي أن الضربات الأمريكية الأخيرة لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مخزون اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي.

وأثارت هذه التقارير ردود فعل من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس ترامب، الذي نفى المعلومات الواردة وكذّب وسائل إعلام بارزة، مثل شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز".