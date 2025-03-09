ضربة قوية جديدة.. ترامب يحرم أوكرانيا من معدات الحرب الإلكترونية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أوكرانية، يوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمراً بوقف تأمين معدات الحرب الإلكترونية لطائرات "F16" الموردة إلى أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد وقف نقل المعلومات الاستخباراتية ومعلومات الأقمار الصناعية من قبل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دعم معدات الحرب الإلكترونية على المقاتلات المسلمة لأوكرانيا، كما منعت الولايات المتحدة إرسال التحديثات لأنظمة الطائرات.

وفي غياب المعلومات المحدثة، يعتقد الخبراء أن المقاتلات الأوكرانية ستصبح عرضة للطائرات الروسية، لأن أنظمة الحرب الإلكترونية ستتوقف عن الاستجابة للإشارات الجديدة.

وتشير التقارير إلى أن جميع مقاتلات "F16" المرسلة إلى أوكرانيا خضعت لتحديث خاص لأنظمة الحرب الإلكترونية على يد متخصصين أمريكيين. وتلقوا معلومات محدثة عن أنظمة الدعم الفني الراديوي والحرب الإلكترونية الروسية.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الأمريكيين عطلوا قدرة أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الأوكرانية من طراز "HIMARS" على تنفيذ ضربات موجهة عبر الأقمار الصناعية.