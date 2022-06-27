ضربة صاروخية روسية تصيب مركزا تجاريا مكتظا وسط أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يوم الاثنين، أن ضربة صاروخية روسية أصابت مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريمنشوك، وسط أوكرانيا، الاثنين.

وأوضح زيلنسكي أن أكثر من ألف شخص كانوا في المركز التجاري وقت الهجوم. ولم يذكر تفاصيل عدد الضحايا لكنه قال: "من المستحيل حتى تخيل عدد الضحايا"، وفقا لما نقلته "رويترز".

وكتب زيلنسكي على تليغرام: "من غير المجدي أن نأمل في الالتزام والإنسانية من روسيا".

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل المركز التجاري وقد اشتعلت فيه نيران هائلة، فيما تحاول سيارات إطفاء التعامل من النيران.

https://twitter.com/KyivIndependent/status/1541429159792197632