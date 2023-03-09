ضربة روسية تقطع الكهرباء عن محطة "زابوروجيا" وأوكرانيا تحذر من "كارثة نووية"

شفق نيوز/ تسبب قصف روسي، يوم الخميس، بانقطاع الكهرباء عن محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وذكرت الوكالة في خبر عاجل، أن "محطة زابوروجيا النووية من دون كهرباء بعد ضربة روسية".

بدوره أكد وزير الطاقة الأوكراني، تضرر الخط الأخير المغذي لمحطة زابوروجيا النووية جراء القصف الروسي.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، إن "روسيا تضع العالم على حافة كارثة نووية".

من جانبها، أشارت شركة توليد الطاقة النووية الأوكرانية إلى "إلغاء تنشيط محطة زابوروجيا النووية بسبب القصف الصاروخي وانقطاع الكهرباء".

وأوضحت شركة توليد الطاقة النووية الأوكرانية ان "وقود عمل المولدات الاحتياطية يكفي 10 أيام فقط ونحذر من عواقب إشعاعية".