ضربات أمريكية جديدة تستهدف الحوثيين في اليمن

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام قريبة من حركة أنصار الله "الحوثي" في اليمن، عن تنفيذ الطيران الحربي الأمريكي غارات جديدة، مساء اليوم الاثنين، استهدفت موقعاً للحوثيين في محافظة الحديدة.

ووفق قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، فقد تسببت سلسلة الغارات الأمريكية بتدمير مصنع الحبشي للحديد في مديرية الصلف.

وشملت الغارات الأمريكية أيضاً منطقة العرج بمديرية باجل وسط الحديدة.

وأعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" والقطعَ الحربية التابعة لها شمالي البحرِ الأحمرِ وذلك بـ18 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة.

ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أول أمس السبت، ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد عشرات الأهداف في اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وفقًا لتقارير إخبارية محلية ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وذلك في بداية ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه هجوم جديد ضد "المسلحين"، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهاء زمن هذه الجماعة، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تكون لطيفة مع إيران.

وتُعد غارات السبت الماضي، التي قالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين إنها أسفرت عن مقتل 53 شخصاً على الأقل، أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني، التي قد تستمر لأسابيع وفق مسؤولين أمريكيين.