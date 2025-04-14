ضربات أمريكية جديدة تدك مواقع للحوثيين في الحديدة ومأرب الجوف

شفق نيوز/ شن طيران الجيش الأمريكي، مساء اليوم الاثنين، سلسة غارات استهدفت مواقع للحوثيين في جزيرة كمران في الحديدة ومأرب الجوف، وفق قناتي "العربية" و"الحدث".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحوثيون ارتفاع عدد قتلى ضربات نُسبت إلى الولايات المتحدة على محافظة صنعاء ليل الأحد إلى سبعة قتلى و29 جريحاً.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بوقوع غارات، ليل الأحد، على مصنع في مديرية بني مطر غرب العاصمة اليمنية صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون في العام 2014.

كذلك، أشار إعلام الحوثيين لوقوع ضربات نسبها إلى الولايات المتحدة، ليل السبت إلى الأحد، على مناطق متفرقة من اليمن، بما فيها صعدة معقل الحوثيين في شمال البلاد.

ومنذ 15 آذار/ مارس الماضي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية.

ومذاك، يعلن الحوثيون بانتظام تعرض المناطق الخاضعة لسيطرتهم لهجمات أمريكية أسفرت عن مقتل العشرات، ويقولون إنهم ردوا باستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.

ومنذ 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات على سفن في البحر الأحمر.

وقد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، محذراً طهران من مواصلة دعمهم.