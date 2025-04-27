ضربات أمريكية تستهدف مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن

شفق نيوز/ تجدد القصف الأمريكي، مساء اليوم الأحد، على معاقل جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية في كل من محافظتي تعز وعمران.

وبحسب تقارير إعلامية يمنية، فقد "شنت الطائرات الأمريكية 6 غارات جوية على مواقع متفرقة تابعة للحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن".

وذكر موقع "الساحل الغربي" الناطق باسم القوات اليمنية المشتركة، أن القوات الأمريكية استهدفت بـ3 ضربات مركزة معسكرًا للحوثيين في محيط مصنع أسمنت البرح في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

واستهدفت المقاتلات الأمريكية بـ3 غارات أخرى تجمعات وآليات عسكرية ومرابض تمركز الحوثيين، وأنساقها الأمامية، في مناطق سقم ووادي جرادي وجبل سودان، القريبة من خطوط التماس مع القوات المشتركة بالساحل الغربي.

كما نفذت القوات الأمريكية غارتين جويتين استهدفت من خلالهما مواقع وثكنات الحوثيين العسكرية في مديرية حرف سفيان شمالي محافظة عمران شمالي اليمن.

وأعلنت الوسائل الإعلامية التابعة للحوثيين أن مديرية حرف سفيان "شهدت عدوانًا أمريكيًا بغارتين جويتين".

ولم يتناول إعلام الحوثيين أي شيء بخصوص الغارات التي شهدتها محافظة تعز.