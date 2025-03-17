ضربات أمريكية تستهدف الحوثيين وغارات إسرائيلية في دمشق

شفق نيوز/ شنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الجوية على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثي في العاصمة اليمن.

وتقول واشنطن إن هذه العمليات العسكرية ردًا على هجمات الحوثيين المستمرة على السفن في البحر الأحمر، والتي تهدد حركة الملاحة الدولية في المنطقة.

في سياق منفصل، نفذت إسرائيل غارات جوية على مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، من دون بيان تفاصيل أكثر.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع عسكرية جنوب غرب دمشق من دون بيان تفاصيل أكثر.

وسبق أن توعدت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الاثنين، بأنها ستستخدم "قوة فتاكة ساحقة" لتحقق أهدافها في اليمن، مؤكدة أن عملياتها العسكرية أوقعت عشرات القتلى من قيادات الحوثيين.

وأعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن، مساء الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" والقطعَ الحربية التابعة لها شمالي البحرِ الأحمرِ وذلك بـ18 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة.

يأتي ذلك عقب تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد عشرات الأهداف في اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهاء زمن هذه الجماعة، أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تكون لطيفة مع إيران التي اتهمتها بدعم الحوثيين.