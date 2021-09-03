ضربات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في ريف دمشق

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام سورية، يوم الجمعة، تصدي الدفاعات السورية لصواريخ "معادية" استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق.

كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لقوات النظام تستخدمها مليشيات إيرانية لتطوير الأسلحة في كل من البحوث العلمية في منطقة برزة وجمرايا في ريف العاصمة دمشق".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن سكان يعيشون جنوب العاصمة دمشق، أن «إنفجارين كبيرين وقعا جنوب وغرب العاصمة دمشق ثم أطلقت قوات الدفاع الجوي السوري 6 صواريخ وشوهد عدد منها ينفجر في الجو جراء التصدي لصواريخ».

وعرض تلفزيون النظام السوري لقطات لتصدي الدفاعات الجوية لأهداف في سماء دمشق.

من جانبها ذكرت محطة العربية، أن الغارات الإسرائيلية جاءت بعد حديث عن هبوط طائرتي شحن إيرانيتين بمطار دمشق