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"ضربات إسرائيلية" تدمر مستودعات سلاح للحرس الثوري الإيراني في سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-20T05:47:38+0000
"ضربات إسرائيلية" تدمر مستودعات سلاح للحرس الثوري الإيراني في سوريا

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تدمير مستودعات للأسلحة خلال ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري وحلفائه من الحرس الثوري الإيراني.

وذكر المرصد أن "ضربات إسرائيلية" استهدفت "منطقة جبل الواحة، قرب البحوث العلمية ومعامل الدفاع التابعة للنظام السوري في منطقة السفيرة بريف حلب، حيث تتواجد هناك قاعدة إيرانية ومستودعات أسلحة لها، ما أدى إلى تدميرها".

ولم تعلن إسرائيل شن أي ضربات جوية في سوريا.

وذكر المصدر أن "القصف الإسرائيلي هو الأول بعد رحيل رئيس الحكومة السابق (بينيامين) نتنياهو".

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع لقوات النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

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