ضربات جوية اسرائيلية تستهدف مواقع لبيع الوقود في سوريا

شفق نيوز/ افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء اليوم الجمعة، بدوّي انفجارات عنيفة ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية جديدة.

وذكر المرصد في خبر نشره على موقعه أن الغارة استهدفت أكشاك بيع الوقود في ريف حمص الغربي تتبع لعناصر سوريين يعملون لصالح حزب الله اللبناني، غرب مصفاة حمص، على طريق صافيتا – حمص في منطقة قرية خربة التينة، ومستودعات قرب مدينة حماة، وسط محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي للعدوان الإسرائيلي إلا أنها فشلت في ذلك ووصلت الصواريخ لأهدافها، تزامناً مع تصاعد كثيف للدخان من المواقع المستهدفة.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 60 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 43 منها جوية و 17 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 122 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 178 من العسكريين بالإضافة لإصابة 103 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم: