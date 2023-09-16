إضرام النيران في سجن "للنساء" قرب طهران

شفق نيوز/ أعلنت السلطة القضائية الايرانية، يوم السبت، إخماد حريق في سجن "شهريري للنساء"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

وذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية، بحسب "ارنا"، ان "بعض الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى الحريق في سجن شهريري للنساء، والتحقيق في الأوضاع في هذا السجن يظهر أن الوضع طبيعي".

واضاف انه "تم احتواء حريق بسيط جداً في سجن شهرياري للنساء في أقل من 10 دقائق من خلال الإجراء الذي اتخذه السجن في الوقت المناسب. السلطات، ولم تقع إصابات، وليس معه مال، والهدوء التام في السجن".

من جانبه؛ اعلن قائد شرطة أذربيجان الغربية في إيران، اعتقال 137 شخصا أثاروا قلقا عاما في الفضاء الافتراضي للمحافظة.

وقال قائد شرطة أذربيجان سردار رحيم جهانبخش، نقلاً عن وكالة "إرنا"، أنه "نظرًا لأهمية وحساسية هذه القضية، تم التعرف على 137 شخصًا يزعجون عقول الجمهور في الفضاء الإلكتروني من خلال إجراءات فنية واستخباراتية مفصلة".

وأضاف، أنه "تم حتى الآن التعامل مع 85 مستخدمًا جانحًا حاولوا تضليل الرأي العام من خلال نشر محتويات وصور وفيديوهات متنوعة وقام بعضهم بالتحريض على أعمال الشغب في برامجهم".

وتابع قائد شرطة أذربيجان الغربية، أنه "تم حظر 52 صفحة على إنستغرام وإزالتها أخيرًا من المنصة الافتراضية".

وأشار الى "القبض على 14 شخصًا وتم تسليمهم إلى الجهات القضائية بعد رفع قضية".