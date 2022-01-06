إضرام النار في تمثال قاسم سليماني

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، يوم الخميس، بإقدام مجهولين، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، على إحراق تمثال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني بمدينة "شهر كرد"، التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري، جنوب غرب إيران.

وذكر موقع إذاعة "فردا" الإيراني، أنه "بعد ساعات من نصب تمثال لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بمدينة شهر كرد، أقدم شبان على إحراق هذا التمثال".

وأشار الموقع، وفق مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل، أن "النيران اشتعلت في تمثال قاسم سليماني، الذي بني خلال عام بتكلفة 150 مليون تومان (5000 دولار أمريكي)، بعد ساعات قليلة من تركيبه في ساحة قمر بني هاشم في شهر كرد".

من جانبه، وصف ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة جهار محال وبختياري حرق تمثال قاسم سليماني، بأنه "جريمة".

وقال محمد علي نيكونام، إمام صلاة الجمعة في شهر كرد، في بيان بعد الحادث: "هذه الجريمة مثل جريمة الليل في مطار بغداد، والتي وقعت في خصوصية الليل وفي ذروة الجبن".

وتزامن حرق تمثال سليماني في شهر كرد غرب إيران مع مناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية لاغتيال سليماني إلى جانب القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد فجر الثالث من يناير/كانون الثاني لعام 2020.