إضراب عام يشل اليونان احتجاجاً على إصلاحات العمل

شفق نيوز- أثينا

شهدت اليونان، يوم الثلاثاء، شللا جزئيا في حركة النقل والمواصلات مع توقف خدمات القطارات وبقاء السفن في الموانئ، إثر إضراب عام نفذه العمال.

ويحتج العمال على خطة حكومية لإقرار إصلاحات عمالية جديدة تشمل تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص، حسب وسائل إعلام غربية.

ويأتي هذا الإضراب، وهو الثاني خلال شهر واحد، بدعوة من أكبر اتحادات العمال في القطاعين العام والخاص.

كما يتزامن الإضراب مع مناقشة البرلمان لمشروع القانون الذي يتضمن التعديلات المقترحة على قوانين العمل، تمهيدا للتصويت عليه خلال الأسبوع الجاري.

ويقول محتجون، إن "الإصلاحات المقترحة ستقوض حقوق العمال وتزيد من الأعباء المعيشية، بينما ترى الحكومة أن الهدف منها هو تحديث سوق العمل وتحسين الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد".

ويسمح قانون العمل الجديد في اليونان بأن تكون مدة نوبات العمل 13 ساعة، إلى جانب أمور أخرى.