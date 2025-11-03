ضحايا ودمار في زلزال قوي يضرب مزار الشريف شمالي أفغانستان

شفق نيوز- مزار الشريف

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب نحو 150 آخرين جراء زلزال بقوة 6.3 درجات هز مدينة مزار الشريف شمالي أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 28 كيلومتراً قرب المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 523 ألف نسمة.

وذكر سميم جوياندا، المتحدث باسم إدارة الصحة في سمنكان، وهي مقاطعة جبلية شمالية قريبة من مزار الشريف، أن "الإبلاغ حتى صباح الاثنين شمل 150 مصاباً و7 قتلى"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وأصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تحذيراً باللون البرتقالي في نظامها المعروف باسم (بيجر)، وهو نظام آلي لتقييم آثار الزلازل، مشيرة إلى أن "من المرجح وقوع خسائر بشرية كبيرة، وأن الكارثة قد تكون واسعة النطاق".

وأضافت الهيئة أن الحوادث السابقة التي بلغت هذا المستوى من الإنذار تطلبت استجابة على الصعيد الإقليمي أو الوطني.

وقال حاجي زيد، المتحدث باسم منطقة بلخ، إن الزلزال دمّر جزءاً من الضريح المقدس في مزار الشريف، في إشارة إلى المسجد الأزرق الشهير.

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان أن تقارير الخسائر والأضرار ستُنشر لاحقاً بعد استكمال عمليات المسح والإنقاذ.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر جهود الإنقاذ وانتشال العالقين تحت الأنقاض، إضافة إلى صور لحطام المباني المنهارة.

وكانت أفغانستان قد شهدت في أغسطس/آب الماضي زلزالاً مدمراً أودى بحياة آلاف الأشخاص وأصاب آخرين، فيما تسببت زلازل سابقة، بينها زلزال عام 2015 شمال شرقي البلاد، وآخر في 2023، بمقتل المئات وتدمير مناطق واسعة.