ضحايا وجرحى بقصف بيروت وسط حركة نزوح جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر الخميس، مقتل خمسة اشخاص وإصابة 8، في الغارة الإسرائيلية على الباشورة ببيروت.

وذكرت تقارير صحفية أن حركة نزوح من منطقة الخندق الغميق بعد غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الباشورة في قلب بيروت

وكانت إسرائيل استهدفت مركز إسعاف تابعا لحزب الله في بيروت في قصف هو الثاني منذ تصاعد حدة العنف في لبنان، كما تزامن القصف مع شن إسرائيل 3 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 46 شخصا وإصابة 85، الأربعاء، من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من لبنان.