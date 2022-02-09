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ضحايا كورونا حول العالم يتخطون ٤٠٠ مليون.. أمريكا بالصدارة والعراق أول العرب

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-09T05:55:59+0000
ضحايا كورونا حول العالم يتخطون ٤٠٠ مليون.. أمريكا بالصدارة والعراق أول العرب

شفق نيوز/ ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، إلى أكثر من 401 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات نحو 5.8 ملايين.

وشهد العالم، خلال 24 ساعة الماضية، أكثر من 2.6 مليون حالة مصابة بالفيروس، ووفاة نحو 12.5 ألفا، وفقاً لموقع "ورلد ميتر" المتخصص بالإحصاءات.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ932.443 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي الإصابات فيها أكثر من 78.5 مليوناً.

وفي المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، تأتي البرازيل بـ634.118 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 26.793.497، أما الهند فحلت ثالثاً، بإجمالي وفيات 505.308، وإجمالي إصابات 42.410.611.

وعلى مستوى العرب، يحتل العراق صدارة الدول العربية بعدد المصابين بالفيروس، وذلك بإجمالي 2.258.844، كما يحتل المرتبة الثالثة في الشرق المنطقة من حيث البلدان المتضررة جراء الوباء، بعد تركيا وإيران، بحسب موقع الإحصاءات العالمي.

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