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ضحايا خلال الاحتفالات بفوز المنتخب الجزائري بكأس العرب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-19T11:14:07+0000
ضحايا خلال الاحتفالات بفوز المنتخب الجزائري بكأس العرب

شفق نيوز/ شهدت الجزائر، (السبت)، حوادث أليمة خلال الاحتفالات بفوز المنتخب الوطني بكأس العرب أمام المنتخب التونسي، حيث توفي طفل وقاصر إثر هذه الاحتفالات.

وفي التفاصيل، لقي شاب (17 عاما) مصرعه، جراء سقوطه من أعلى شاحنة بحي الانتصار وسط مدينة غليزان، ولفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان.

كما لقي طفل مصرعه وأصيب اخر، إثر دهسهما من طرف سيارة بالمدينة الجديدة بليل بالأغواط، ليتم نقل الطفلين على الفور إلى المستشفى.

وسجلت السلطات أيضاً، عشرات الإصابات (أكثر من 40 جريحا) وسط الجماهير التي خرجت للاحتفال في مختلف ولايات البلاد، أغلبهم في حوادث سير.

وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي 2-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي.

 

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