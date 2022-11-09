ضحايا بإنهيار مبنى سكني في مصر 

شفق نيوز/ تمكنت فرق إنقاذ في مصر من انتشال ثلاث جثث، فجر الاربعاء، إثر انهيار بناية من 4 طوابق في حي إمبابة بالجيزة، فيما يتواصل البحث عن أحياء تحت الأنقاض.

وذكرت تقارير صحفية، أن عناصر الشرطة منعوا المارة من الاقتراب من موقع الانهيار، حتى لا يربكوا عمليات الإنقاذ الجارية.

في غضون ذلك، أصيب شخصان كانا على مقربة من المبنى، عند حصول الانهيار في شارع علي بسيوني.

وتداولت وسائل إعلام مصرية صورا للمبنى المنهار شمالي الجزيرة وقد تحول إلى ركام من الأنقاض.

كما طال الانهيار أجزاء من عقارين آخرين ملاصقين له

وسجلت مصر عددا من حوادث انهيار المباني السكنية في السابق، مما دفع السلطات إلى شن حملة على المخالفين في مجال الإسكان.