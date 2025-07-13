ضحايا بإطلاق نار داخل كنيسة بولاية أمريكية

شفق نيوز- واشنطن

أفاد حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بشير، يوم الأحد، بسقوط العديد من الضحايا جراء إطلاق مسلح النار داخل كنيسة معمدانية في مدينة ليكسينغتون.

وكتب حاكم الولاية، على منصة "إكس" قائلاً "وردت تقارير عن سلسلة من الحوادث في ليكسينغتون مرتبطة بمشتبه واحد، بما في ذلك تبادل إطلاق نار مع أحد أفراد شرطة الولاية وإطلاق نار في كنيسة معمدانية على طريق ريتشموند، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا. ونُقل رجل الشرطة والضحايا الآخرون إلى المستشفى".

وأضاف بشير، أن ملابسات الهجوم قيد المتابعة وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

ولاحقاً أفادت وكالة "رويترز" بمقتل المسلح.