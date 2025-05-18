ضحايا بإطلاق نار داخل حانة وحفلة تخرج بولاية أمريكية

شفق نيوز/ شهدت ولاية جورجيا الأمريكية، حادثتي إطلاق نار خلال أقل من 48 ساعة، داخل حانة وحفل تخرج راح ضحيتها 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وأعلن مكتب مدير شرطة مقاطعة بيب، التحقيق في حادثة إطلاق نار مميتة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص داخل حانة "منتصف المدينة دايكيري بار آند جريل" في ماكون، بولاية جورجيا، فجر الأحد حوالي الساعة 12 صباحاً.

وجرى التعرف على الضحايا من قبل الطبيب الشرعي في المقاطعة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وجاء في بيان صادر عن مكتب مدير الشرطة: "توفي الرجال الثلاثة في موقع الحادث داخل الحانة. وتم إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المكتب لطلب مزيد من التعليقات يوم الأحد، بينما لا تزال التحقيقات جارية".

وقبل أقل من 24 ساعة، قُتل رجل، بطلق ناري في حفلة تخرج بأحد الأحياء السكنية، بحسب ما ذكره مكتب مدير الشرطة. وتم التعرف على الضحية.

كما أُصيب رجلان آخران، أحدهما يبلغ من العمر 24 عاماً وهو في حالة حرجة وتم نقلهما إلى مستشفى محلي.

ولم يذكر مكتب مدير الشرطة ما إذا كان قد تم القبض على أي شخص على خلفية أي من حادثتي إطلاق النار.

وتقع مقاطعة ماكون-بيب وسط ولاية جورجيا، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 160 ألف نسمة، وفقاً لتعداد الولايات المتحدة.