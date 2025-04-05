ضحايا بغارات أمريكية على مواقع للحوثيين في اليمن

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثي، مساء اليوم السبت، بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين في غارات أمريكية على محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر يمنية، إن المقاتلات الأمريكية، شنّت غارات متتالية على مواقع وثكنات الحوثيين، في الأطراف الغربية لمدينة صعدة، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام الحوثيين، إن 4 غارات جوية استهدفت "محلا لبيع مستلزمات الطاقة الشمسية" بمنطقة "حفصين" غربي مدينة صعدة.

وأشارت إلى أن "فرق الدفاع المدني، تعمل على إخماد الحرائق وانتشال الضحايا، من المحل المستهدف"، حسب قولها.

وأفادت بأن إحدى الغارات استهدفت منزلا بجوار المحل التجاري، منوهة إلى أن الحصيلة الأولية للغارات كانت مقتل مواطن وإصابة 4 آخرين.

وتتواصل الغارات الأمريكية لليوم 22 تواليا، مستهدفة مواقع تابعة للحوثي، بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين.

وعلى مدى الأيام الماضية، كثّفت القوات الأمريكية من ضرباتها المركّزة على مناطق متفرقة من محافظة صعدة، ذات التضاريس الجبلية الوعرة، التي يستخدمها الحوثيون كمخازن تحت أرضية محصّنة، لتخزين الأسلحة الاستراتيجية.