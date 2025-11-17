ضحايا بتصادم متسلسل بين 13 مركبة في كوريا الجنوبية

شفق نيوز- سول

وقع، يوم الاثنين، حادث تصادم متسلسل بين 13 مركبة، بما في ذلك شاحنة صهريجية، على طريق سريع في مدينة يونغتشيون الكورية الجنوبية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.

وذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن الشرطة، أن "حادث التصادم المتسلسل وقع على جسر بالقرب من تقاطع شيننيونغ على طريق سانغجو-يونغتشيون السريع، على بعد حوالي 320 كيلومترا جنوب شرق سيئول، في الساعة 3:12 صباحا، عندما اصطدمت شاحنة الصهريج التي تزن 26 طنا وتحمل 24 ألف لتر من زيت الوقود من نوع C بشاحنة بضائع تزن 25 طنا".

وأضافت أنه "بعد ذلك، اصطدمت شاحنة تزن 14 طنا من الخلف بشاحنة الصهريج، مما أدى إلى سلسلة من الاصطدامات بين 7 مركبات أخرى، بما في ذلك سيارات ركاب وحافلة".

كما سقطت عدة عوارض حديدية على شكل "إتش"، محملة على إحدى الشاحنات على المسار المعاكس، ما تسبب في "اصطدامات إضافية بسيارة ركاب وشاحنة صهريج أخرى وشاحنة بضائع بوزن 13 طنا، أثناء محاولتها تجنب الأجسام المتساقطة".

وقالت الشرطة، إن "سائق سيارة ركاب وسائق شاحنة لقيا حتفهما، وأصيب أربعة آخرون في الحادث"، مبينة أن "نحو 20 راكبا كانوا على متن الحافلة لم يصابوا بأذى".

وأدى الحادث إلى "اندلاع حرائق في 3 مركبات، بما في ذلك شاحنة صهريج وشاحنة بضائع بوزن 14 طنا وشاحنة بضائع بوزن 2.5 طن، لكن تم إخمادها بالكامل في غضون ساعتين ونصف"، بحسب الشرطة.

ولفتت إلى أن "النفط المتسرب من إحدى الشاحنات الصهريجية في الحادث تدفق إلى حقول الأرز والممرات المائية القريبة".