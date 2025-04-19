ضحايا بتحطم طائرة مأساوي في ولاية أمريكية

شفق نيوز/ أفادت السلطات الأمريكية، يوم السبت، بمصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة لسبب مجهول في منطقة فريمونت شرق ولاية نبراسكا.

وبحسب إدارة الطيران الفيدرالية، كانت الطائرة من طراز سيسنا 180، تحلق على طول نهر بلات وسقطت في النهر عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء أمس الجمعة، فيما لم يتضح سبب الحادث فورا.

وانتشلت جثث الضحايا، لكن السلطات لم تكشف هويات أصحابها بعد في أعقاب الحادث.

وأكدت السلطات، أن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيشرفان على التحقيق بالقرب من فريمونت، التي تقع على بعد حوالي 37 ميلا (59.5 كيلومتر) غرب مدينة أوماها بولاية نبراسكا.

ويعتبر حادث نبراسكا المأساوي الأحدث في سلسلة الحوادث التي سلطت الضوء على قطاع الطيران. كما أن حوادث تحطم الطائرات الصغيرة ليست نادرة، لكن بعض الكوارث البارزة زادت من تأثيرها على شعور الركاب بالسلامة.

وتظهر بيانات المجلس الوطني لسلامة النقل في أمريكا أن حوادث الطيران انخفضت بشكل عام بين عامي 2023 و2024، وحتى الآن، لا يبدو عام 2025 استثنائيا من حيث العدد الإجمالي للحوادث. وتتعلق جميع الحوادث المسجلة تقريبا بطائرات صغيرة خاصة.