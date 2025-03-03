ضحايا بانفجار "مجهول" في البوكمال السورية

شفق نيوز/ أعلنت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، يوم الإثنين، عن إصابة عدد من المدنيين بانفجار في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وذكر "تلفزيون سوريا"، أن الانفجار وقع قرب دوار المصرية في البوكمال، وأظهرت الصور المتداولة اندلاع النيران في مكان الانفجار، وإطفائها من قبل الجهات المختصة.

والبوكمال مدينة سورية ومركز منطقة البوكمال في محافظة دير الزور، تقع على الضفة الغربية لنهر الفرات، وهي منطقة حدودية يمر عبرها نهر الفرات، وهي آخر نقطة للنهر في سوريا قبل أن يدخل الأراضي العراقية.