ضحايا بانفجار جثة فخخها عناصر "داعش" بعد إعدامها في الرقة

شفق نيوز/ قتل وأصيب، مجموعة من المدنيين بكمين نفذته عناصر من تنظيم "داعش" عبر تفخيخ جثة اختطفوا صاحبها وأعدموه ميدانيا، في ريف محافظة الرقة، شرقي سوريا.

وقال موقع "سبوتنيك" الإخباري الروسي، إن مجموعة من مسلحي تنظيم داعش، قاموا باختطاف 6 من العاملين في جمع (الحجر الصوان) في قرية (الترب الصغير/ 12 كم عن بلدة معدان جنوب شرقي محافظة الرقة)، المفتوحة على بادية تدمر بريف حمص.

وأوضح أن مسلحي "داعش" أطلقوا سراح خمسة من العاملين وتركوا واحد منهم فقط وقاموا بإعدامه ميدانياً، ليتجمع المدنيين من سكان القرى المحيطة مع المفرج عنهم ويبدأون البحث عن المسلحين والشاب المخطوف، وحين وجدوه جثة هامدة، هموّا بنقله إلى القرية لتنفر جثته بهم كونها قد تم تفخيخها من قبل مسلحي "داعش"، الذين قاموا حينها بإطلاق الرصاص العشوائي عليهم بغية قتل عدد أكبر من المتجمعين.

وقال مصدر طبي في مستوصف الحمدانية بريف الرقة المحرر، لموقع "سبوتنيك"، أن "انفجار الجثة المفخخة أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 10 بينهم حالتين حرجتين حيث يتم تقديم العلاج اللازم لهم حالياً".