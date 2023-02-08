ضحايا الزلزال المدمر في تركيا يتخطون الـ9 آلاف وأردوغان يتحدث عن "كارثة كبرى"

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، ارتفاعاً جديداً بحصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أول امس الاثنين.

وقال أردوغان، إن "عدد القتلى حتى الآن في تركيا ارتفع إلى 9057 والجرحى إلى 52979 والمباني المنهارة إلى 6444".

وأضاف، "أمامنا مهام صعبة ونواجه كارثة كبرى ممتدة على مساحة كبيرة وسط أحوال جوية صعبة".

من جانبها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن "الجثامين التي لا يتم التعرف على أصحابها ستدفن بعد 24 ساعة من انتشالها".