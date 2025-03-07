ضبط نحو طن من المخدرات في منتجع سياحي بإسبانيا

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإسبانية، يوم الجمعة، عن ضبط 873 كيلوغراما من الكوكايين في منتجع فاخر في مدينة كوستا ديل سول جنوبي البلاد.

وأشارت إلى أنها ضبطت الكوكايين وألقت القبض على خمسة أشخاص في منتجع "ماربيلا"، في أحدث حملة على التهريب الدولي للمخدرات في البلاد.

وأضافت، أن الشرطة نجحت في تفكيك عصابة دولية لها صلات بعصابة "موكرو مافيا" الهولندية المغربية، ويزعم أن العصابة كانت تهرب كميات ضخمة المخدرات في سفن حاويات من الإكوادور إلى إسبانيا عبر ميناء الجزيرة الخضراء جنوبي إسبانيا.

وقالت الشرطة، في بيانها إن الاعتقالات جرت في موقف سيارات تابع لمركز تسوق بينما كان المشتبه بهم ينقلون المخدرات إلى شاحنة صغيرة، مضيفة أنها ضبطت أيضا مبالغ نقدية وهواتف محمولة ومركبات فاخرة.