ضاحية بيروت في أعنف لياليها وسط نزوح للأهالي

شفق نيوز/ شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة السبت – الأحد، أعنف ليلة منذ التصعيد، حيث شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات عنيفة، استهدفت مناطق عديدة في الضاحية.

كما سُجّلت حركة نزوح من منطقة صبرا بُعيد غارات عنيفة هزّت قلب الضاحية الجنوبية، وخصوصاً منطقة الغبيري، سُمِع دويّها في أرجاء بيروت، بحسب إعلام لبناني محلي.

وشنت إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت هذه الليلة أكثر من 30 غارة، ووصفت بالأعنف منذ بدء التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله".