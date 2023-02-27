ضابط أمريكي يحذر من تحول أوكرانيا إلى عراق آخر

شفق نيوز/ رأى الضابط المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، إيرل كاتا غنوس، في مقال له نشر في مجلة American Thinker، أن أوكرانيا قد تتحول إلى أفغانستان أو عراق آخر بالنسبة للدول الغربية.

وانتقد كاتا غنوس في مقاله، فكرة أن روسيا قد خسرت في النزاع الأوكراني، وهي مستمرة في القتال منذ عام.

وأضاف أن "عدم رغبة الغرب في الاعتراف بهذه الحقائق "الروسية" لن يؤدي إلا إلى إخفاقات مثل العراق وأفغانستان".

وتدخل الحرب الروسية - الأوكرانية عامها الثاني، في صراع عسكري لم يستطع أحد الأطراف حسمه حتى الآن، رغم الخسائر البشرية المقدرة بعشرات آلاف الضحايا، والانعكاسات المدمرة على مستوى الاقتصاد العالمي والطاقة والاستقرار الدولي، حيث مرت الحرب في عامها الأول بمراحل متصاعدة من التجاذبات السياسية والضغوط وتبدل الأوضاع على الجبهات الطويلة وخنادقها.