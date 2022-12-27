"صيدلية العالم" في دائرة الاتهام.. وفاة عشرات الأطفال الأفارقة ومنظمة الصحة ترصد الملوثات

شفق نيوز / كشفت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، عن رصد مستويات زائدة من ملوثات "الإيثيلين غليكول والغليكول ثنائي الإيثيلين" في أدوية شرب "مايدين"، وذلك من خلال مختبرات متعاقد معها في غانا وسويسرا.

في حين قال مسؤول الأدوية الرئيسي في الهند، لمنظمة الصحة العالمية، هذا الشهر، أن "اختبارات العينات من بعض دفعات إنتاج أدوية الشرب التي أرسلتها (مايدين) إلى غامبيا، كانت مطابقة لمواصفات الحكومة"، مؤكداً أن "(مايدين) أدويتها صالحة للاستخدام".

يأتي ذلك بالتزامن، مع بدء هيئة تنظيم المستحضرات الصيدلانية في الهند، بدأت إجراءات تفتيش في بعض مصانع الأدوية، في مسعى لاحتواء ضجة أعقبت إعلان غامبيا عن تسجيل وفيات وسط أطفال تناولوا شرابا ضد السعال أُنتج في الهند.

وتُعرف الهند بأنها "صيدلية العالم"، وزادت صادراتها من المستحضرات الصيدلانية إلى أكثر من الضعف، خلال العقد الماضي، لتبلغ قيمتها 24.5 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وأضرت وفاة 70 طفلا على الأقل في غامبيا بصورة الصناعة، لكن الهند تقول إن الأدوية المصنعة في شركة (مايدين) المحدودة للمستحضرات الصيدلانية ومقرها في نيودلهي لم تكن بها عيوب تشوب صلاحيتها.

هذا وأفادت لجنة برلمانية في غامبيا، الأسبوع الماضي، بأن (مايدين) مسؤولة عن وفاة ما لا يقل عن 70 طفلا جراء إصابات حادة بالكلى ودعت الحكومة لاتخاذ إجراء قانوني.