صوّر الاعتداءات كـ"تذكار".. طالب دكتوراه يغتصب 10 سيدات في بلدين

شفق نيوز/ قررت محكمة التاج الداخلية في العاصمة البريطانية لندن، إدانة طالب الدكتوراه "تشن هاو زو" (28 عاما)، من الجنسية الصينية، بتخدير واغتصاب 10 نساء بين عامي 2019 و2023، في إنجلترا والصين.

ورأت هيئة المحلفين بعد محاكمة استمرت شهرا، أن "زو"، وهو طالب هندسة ميكانيكية كان يدرس للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة كلية لندن، اغتصب 3 سيدات في لندن، و7 آخريات في الصين.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية اثنتين فقط من الضحايا.

وقام المتهم بتصوير 9 من الاعتداءات كـ "تذكار" واحتفظ بصندوق جوائز من ممتلكات ومتعلقات السيدات اللائي اغتصبهن، إذ تم إعطاء المحلفين استراحات متكررة في أثناء عرض اللقطات المزعجة أمامهم.

كما أدين زو، الذي لم يظهر أي عاطفة عند سماع تلاوة الأحكام داخل قاعة المحكمة، أيضا بثلاث تهم تلصص و10 تهم حيازة صور إباحية فاضحة وتهمة احتجاز وثلاث تهم حيازة مخدر بقصد ارتكاب جريمة جنسية، وتحديدا بوتانيديول.

وذكر ممثلو الادعاء أن زو، الذي نفى التهم، بدا أنه "شاب ذكي وساحر" لكنه في الواقع كان شخصا "معتديا جنسيا ومتلصصا ومغتصبا مواظبا".

ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم بحق زو يوم 19 حزيران/ يونيو.