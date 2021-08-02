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صويلو لا يستبق التحقيقات بتورط حزب العمال بحرائق تركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-02T13:33:00+0000
صويلو لا يستبق التحقيقات بتورط حزب العمال بحرائق تركيا

شفق نيوز/ قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إنه من السابق لأوانه الحديث عن تورط حزب العمال الكوردستاني المحظور في تركيا، في حرائق الغابات في البلاد.

وأضاف الوزير "تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الحرائق. تلقينا 270 طلبا حول ذلك، ونقوم بالتحقق من كل منها. المخابرات تعمل أيضا في هذا المجال. لكن حتى يتضح الوضع، لا يمكننا الإدلاء بأقوال. هناك معتقلون على هامش الموضوع. والتحقيق لا يزال مستمرا".

وأشار الوزير، إلى أنه يجري النظر في كل الاحتمالات بما في ذلك التخريب والتقصير والارهاب.

وقال: "لقد انخرط حزب العمال الكوردستاني في التخريب الاقتصادي منذ حوالي ثلاث سنوات، بما في ذلك إشعال النار في الغابات، ولكن حتى نتمكن من القول على وجه اليقين ما إذا كان للإرهابيين أي علاقة بالحرائق الأخيرة، يجب دراسة الموضوع بدقة. يجب ليس فقط اعتقال المشتبه بهم بل وتحديد يقف خلفهم".

في وقت سابق، أفادت صحيفة "يني شفق" التركية الموالية للحكومة، بأن جماعة "أبناء النار" التابعة لحزب العمال الكوردستاني تتحمل مسؤولية إشعال النيران في غابات البلاد.

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