صور.. مسيحيو سوريا يحيون الذكرى 106 لمجزرة "سيفو"

شفق نيوز/ أحيا عشرات المسيحيين في اقصى شمال وشرق سوريا، يوم الثلاثاء، الذكرى 106 لمجزرة "سيفو" التي ارتكبتها الدولة العثمانية في 15 حزيران 1915.

وأقيمت مراسم الاستذكار في كنيسة مارت شموني للسريان بمدينة ديرك، وبدأت بصلوات القداس على أرواح ضحايا المجزرة والوقوف دقيقة صمت اجلالا لارواحهم وتلاها إشعال الشموع أمام الكنيسة.

وقالت الرئيسة المشاركة لحزب الاتحاد السرياني في مدينة ديرك، إيلين عيسى، لوكالة شفق نيوز "نستذكر نحن مسيحو المنطقة ودول العالم مجزرة سيفو بحق اخواننا المسيحيين، التي راحت ضحيتها المئات على يد الأتراك سنة 1915".

وأضافت "تحت شعار اقتل احرق دمر، ارتكبت الدولة العثمانية مذبحة بحق أبناء الكنائس السريانية في نهاية الحرب العالمية الأولى قبل نحو ثلاثة أشهر من مذابح الأرمن، وقد أطلق على هذه المجزرة اسم (مذبحة سيفو) نسبة إلى قتل السريان بالسيف".

واستذكرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الثلاثاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، قتلى مجزرة سيفو وعموم قتلى المجازر على يد العثمانيين، قديماً وحديثاً، وعلى يد الدولة التركية، كما وطالبت بضرورة تفعيل الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من شارك وما يزال في إبادة شعوب ومكونات المنطقة.