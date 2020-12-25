صور.. مسيحيو ديرك يحتفلون بعيد الميلاد ضمن قيود الجائحة

شفق نيوز/ احتفل مسيحيو مدينة ديرك/ المالكية أقصى شمال وشرقي سوريا، يوم الجمعة، بعيد الميلاد وسط التزام جزئي بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتحتفل جميع الطوائف المسيحية بعيد ميلاد المسيح في ٢٥ كانون الأول عدا الأرمن والأقباط.

وقال نعيم يوسف قس كنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية لوكالة شفق نيوز، إن الاحتفالات هذه السنة كانت محدودة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أنهم اكتفوا بالقداس الصباحي وإنشاد الترانيم وإلقاء العظة بمناسبة ميلاد المسيح.

من جانبها؛ قالت سعاد ايشوع إن تحضيراتهم هذ السنة اختلفت عن السنوات الماضية بسبب كورونا حيث كانوا سابقا ينظمون حفلات على مدى أيام عكس هذه السنة بسبب الظروف العامة التي تمر بها المنطقة.

واقتصرت الاحتفالات هذه السنة على أعداد قليلة وغياب المراسم الخاصة والكرنفالات التي كانت تنظم في السنوات الماضية وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.