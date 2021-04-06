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صور.. كورونا يحول "ديرونا آغي" في شمال وشرق سوريا إلى قرية أشباح

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-06T12:24:59+0000
صور.. كورونا يحول "ديرونا آغي" في شمال وشرق سوريا إلى قرية أشباح

شفق نيوز/ بدت قرية ديرونا آغي في دير الغصن شرقي القامشلي، كقرية أشباح بعد تطبيق حظر التجوال الشامل، على خلفية تفشي فيروس كورونا بين الأهالي.

وفرضت قوات الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "أسايش جل آغا" طوقاً أمنياً حول القرية التي تقع على مسافة 60 كيلومترا شرقي القامشلي.

وقال مصدر محلي من قرية ديرونا آغي لشفق نيوز "جميع شوارع القرية خالية من السكان، وقوات الأسايش تمنع خروج الأهالي من منازلهم ولا تسمح لأحد بالدخول إليها منذ ساعات الصباح".

ويوم أمس الاثنين، أعلنت خليّة الأزمة في مدينة جل آغا الجوادية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، فرض حظر كلّي للتجوال بقرار رسمي، على قرية ديرونا آغي لمدّة أسبوع كامل بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في القرية.

 

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