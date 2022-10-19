صور.. كورد سوريون يحتجون أمام مبنى المنظمة الأممية في القامشلي

شفق نيوز/ احتج شبان كورد سوريون أمام مبنى منظمة الأمم المتحدة في القامشلي، وذلك على خلفية قصف تركي لقوات في "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي)، بـ"أسلحة كيماوية"، (وفق وسائل إعلام مقربة من الحزب) اليوم الأربعاء.

وعلق الشبان صوراً على جدار المبنى كتب عليها، أن "شركاء الهجمات الكيمياوية سيدفعون الثمن" وذلك على خلفية قصف قوات الدفاع الشعبي الكريلا التابعة لحزب العمال الكوردستاني بالأسلحة الكيماوية ومقتل 17 عنصرا، 5 منهم سوريون، حسب وسائل إعلام مقربة من "بي كاكا" .

كما أظهرت صوراً أخرى شبانا وهم يسحقون يافطة خاصة بمنظمة الصحة العالمية.