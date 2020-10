صور أقمار صناعية تفضح تركيا في أذربيجان

شفق نيوز/ كشفت صور أقمار صناعية جديدة، لمطار غانجا الدولي في أذربيجان، وجود مقاتلات تركية في المطار، مما يرفع مستوى الشكوك حول مشاركة المقاتلات التركية في القتال ضد الأرمن في ناغورني كاراباخ.

وغرد الصحفي كريستيان تريبرت، الذي يعمل مع صحيفة "نيويورك تايمز"، الصورة على حسابه بموقع تويتر، والتي أظهرت طائرتين تركيتين، الأولى مقاتلة من نوع "إف- 16"، والثانية ناقلة من نوع "سي إن – 235".

وأكد تريبرت أن الطائرتين تابعتين للقوات التركية، وذلك بعد دراسة لون الطائرتين وخصائصها، التي تميزها عن طائرات القوات الأذربيجانية.

وقال الصحفي في التغريدة: " تشير طائرات "إف-16" إلى مشاركة متزايدة لقوة أكبر، وهي تركيا، في القتال المحتدم بين أرمينيا وأذربيجان، حول إقليم ناغورني كاراباخ".

There are at least two F-16s at Ganja International Airport in Azerbaijan, our analysis of an Oct. 3 @planetlabs satellite image shows. The fighter jets are likely operated by the Turkish Air Force, alongside a possible CN-235 cargo aircraft. Here’s a short thread why. pic.twitter.com/de1XsmXXZr