سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

صور أقمار صناعية تفضح تركيا في أذربيجان

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-08T12:54:30+0000
صور أقمار صناعية تفضح تركيا في أذربيجان

شفق نيوز/ كشفت صور أقمار صناعية جديدة، لمطار غانجا الدولي في أذربيجان، وجود مقاتلات تركية في المطار، مما يرفع مستوى الشكوك حول مشاركة المقاتلات التركية في القتال ضد الأرمن في ناغورني كاراباخ.

وغرد الصحفي كريستيان تريبرت، الذي يعمل مع صحيفة "نيويورك تايمز"، الصورة على حسابه بموقع تويتر، والتي أظهرت طائرتين تركيتين، الأولى مقاتلة من نوع "إف- 16"، والثانية ناقلة من نوع "سي إن – 235".

وأكد تريبرت أن الطائرتين تابعتين للقوات التركية، وذلك بعد دراسة لون الطائرتين وخصائصها، التي تميزها عن طائرات القوات الأذربيجانية.

وقال الصحفي في التغريدة: " تشير طائرات "إف-16" إلى مشاركة متزايدة لقوة أكبر، وهي تركيا، في القتال المحتدم بين أرمينيا وأذربيجان، حول إقليم ناغورني كاراباخ".




وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قد ناشد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، للتحرك لإيقاف تركيا التي استخدمت مقاتلات "إف-16" لقصف الأرمن في ناغورني كاراباخ.

ولكن الحكومة التركية نفت ما قاله باشينيان، وزعمت أنها لم ترسل مقاتلا "إف-16" إلى أذربيجان للقتال في الصراع المحتدم.



related

اليونان: غاية أردوغان من المنطقة الآمنة هو فصل كورد تركيا وسوريا

Date: 2019-10-01 22:37:28
اليونان: غاية أردوغان من المنطقة الآمنة هو فصل كورد تركيا وسوريا

ترامب: أميركا لا تدرس فرض عقوبات على تركيا حاليا

Date: 2019-07-18 21:57:26
ترامب: أميركا لا تدرس فرض عقوبات على تركيا حاليا

"خطأ فادح" وراء "مذبحة" الجنود الأتراك في سوريا

Date: 2020-02-28 19:44:04
"خطأ فادح" وراء "مذبحة" الجنود الأتراك في سوريا

الحكم على اوغلو بالسجن 10 سنوات بتهمة اهانة اردوغان

Date: 2019-09-06 16:16:31
الحكم على اوغلو بالسجن 10 سنوات بتهمة اهانة اردوغان

توقعات بإدراج ترامب تركيا ضمن اعداء امريكا

Date: 2019-07-02 14:09:09
توقعات بإدراج ترامب تركيا ضمن اعداء امريكا

تركيا تبلغ العراق برفع قيود السفر اليها  "بشروط"

Date: 2020-06-13 08:12:19
تركيا تبلغ العراق برفع قيود السفر اليها  "بشروط"

مقتل واصابة 14 تركياً بنزاع أسري مسلح

Date: 2019-08-15 14:52:42
مقتل واصابة 14 تركياً بنزاع أسري مسلح

مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني على يد مسلحين

Date: 2019-08-07 15:52:12
مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني على يد مسلحين