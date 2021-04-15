صور.. "قسد" تعثر على مذخر أسلحة وعتاد لداعش في الرقة

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا "قسد"، يوم الخميس، عن العثور على مخبأ لتنظيم داعش يضم أسلحة وذخائر في مدينة الرقة.

وقال المركز الاعلامي لـ"قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وحدات خاصة ضمن قوات (قسد) عثرت اليوم، خلال عملية أمنية على مخبأ أرضي ومستودع لأسلحة وذخائر في مدينة الرقة، يعود لداعش إبان سيطرته على المنطقة".

واشار الى ان المخبأ يضم كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وكذلك ذخائر متنوعة إضافة إلى كميات من المواد المتفجرة والألغام.

وأضاف المركز أن وحدات البحث في قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تفكيك عدد من الألغام التي كانت تحيط بالمخبأ الذي كان عبارة عن ملجأ لعائلة فرت من المدينة أثناء سيطرة داعش على المنطقة.