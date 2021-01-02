صور.. قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة وانفجار عبوة ناسفة في الحسكة ورأس العين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني سوري، يوم السبت، بمقتل وإصابة أكثر من عشرة مدنيين، بسبب اشتباك بين قوات الأمن السوري وميليشيا الدفاع الوطني في مدينة الحسكة، من جهة، وانفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين من جهة أخرى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من ستة أشخاص معظمهم من المدنيين، أصيبوا بجروح على خلفية توتر بين دورية للقوات الأمنية التابعة للحكومة السورية وميليشيا الدفاع الوطني في المربع الأمني بمدينة الحسكة بمنطقة الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا".

وبين أن "دورية لقوات الأمن السوري حاولت توقيف عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني وسط سوق المدينة، ما أدى الى نشوب توتر بين الطرفين والقاء قنبلة يدوية من قبل عنصر في الدفاع الوطني على الدورية ما تسبب بجرح أكثر من ستة أشخاص".

وأشار المصدر إلى أنه "تم نقل المصابين ومعظمهم مدنيين إلى مشفى وسط المدينة فيما لا يزال التوتر قائما بين قوات الأمن السوري وميليشيا الدفاع الوطني".

وتسيطر الحكومة السورية على مربع أمني وعدد من الأحياء داخل مدينة الحسكة في منطقة الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد بشمال وشرق سوريا.

وإلى جانب القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية تنتشر حواجز ومراكز لميليشيا الدفاع الوطني التابعة في المربع الأمني داخل المدينة.

وميلشيا الدفاع الوطني عبارة عن مجموعات مسلحة يتم اداراتها من قبل الأجهزة الأمنية السورية وتتكون من أبناء عشائر عربية بمنطقتي الحسكة والقامشلي وتتهم هذه الميليشيا بارتكاب انتهاكات كثيرة بحق المواطنين من مصادرة أملاك وفرض ضرائب واموال على أصحاب المحلات والتجار في مناطق سيطرتها واعتقال وخطف مواطنين للافراج عنهم مقابل دفع فدية.

واتهمت قوات الأمن الداخلي (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية في أكثر من حادثة عناصر الدفاع الوطني بالوقوف خلف تفجيرات استهدفت حواجزها الأمنية ومناطق مدينة في القامشلي.

من جانب آخر، أفادت مصادر محلية في مدينة رأس العين، بتصريحات لوكالة شفق نيوز، بمقتل 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب سوق الخضرة في مدينة رأس العين الواقعة تحت سيطرة الفصائل الإسلامية الموالية لتركيا، بحسب معلومات أولية.