صور.. إقامة احتفالية "المناولة الأولى" في كنيسة مار جرجس الكلدانية بديرك

شفق نيوز/ أقيمت في كنيسة مار جرجس للكلدان في مدينة ديرك أقصى شمال وشرق سوريا، يوم الأحد، طقوس "المناولة الأولى" لمجموعة من أطفال المدينة .

وشهدت كنيسة مار جرجس للكلدان في مدينة ديرك احتفالية لنيل القربان المقدس، اقتبل فيه سبعة أطفال ممن تجاوزوا سِنَّ العاشر.

وقال خادم رعية كنيسة مار جرجس للكلدان في ديرك جميل يشوع لوكالة شفق نيوز، إنه "يتم جمع الأطفال في المناولة الأولى ويتم تحضير الأولاد في الصف الرابع عبر إعطائهم معلومات عن إيمانهم، وعن يسوع وكيفية العيش معه".

وتابع "عند تناول القربان المقدس الأطفال يتحدون مع يسوع المسيح وهو يدخل قلوبهم وحياتهم، وهي أول مناسبة يعيشها الطفل بشكل واع، ويتم الاحتفال بهذه المناسبة بحضور الأهالي".

وشدد يشوع على "أهمية هذا اليوم في حياة المتناولين الجُدد وعلى ضرورة تعلقهم أكثر بالإيمان المسيحي والكنيسة ودَور الوالدين في متابعة أبنائهم في مختلف مجالات الحياة".

والمناولة هي طقس احتفالي تختص فيه الكنيسة الكاثوليكية، وبموجبه تمنح الأطفال سر التناول، وهو بعد بلوغ الطفل سن العاشر ، كما وأن هذا الطقس يعتبر حدث هام في حياة الكاثوليك الدينية، ويعتبر القربان المقدس وركيزة الإيمان المسيحي.