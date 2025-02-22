صور.. شفق نيوز في موقع مواراة نصر الله الثرى في الضاحية الجنوبية

التقطت عدسة وكالة شفق نيوز، صوراً للموقع الذي سيوارى فيه جثمان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والمقرر تشييعه يوم غد الأحد في العاصمة بيروت.

وتُظهر الصور الموقع الذي تم تجهيزه في ساحة تُعرف بـ"ساحة الإيرانيين" ضمن الضاحية الجنوبية، على الطريق القديمة المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

ويُتوقع أن يصبح الموقع مزاراً بعد مراسم الدفن الرسمية.

كما تستعد مدينة كميل شمعون الرياضية لاستقبال المشيعين، وسط تجهيزات مكثفة وإجراءات أمنية مشددة، حيث سيتم نقل وقائع التشييع عبر شاشات عملاقة، مع إغلاق مؤقت لمطار بيروت تزامناً مع الحدث.

وفي سياق متصل، سيتم دفن السيد هاشم صفي الدين بعد يوم غد الاثنين في بلدته دير قانون بقضاء صور.