صور.. "آسايش" ديرك يطبق غرامات مالية على مخالفين للحظر الجزئي

شفق نيوز/ حررت قوات الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا "أسايش ديرك"، يوم الأحد، أكثر من 40 مخالفة لمواطنين خالفوا حظر التجوال الجزئي وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال مسؤول دورية للآسايش، فرهاد سليمان، لوكالة شفق نيوز، "بحلول الساعة الرابعة من عصر اليوم، وهو موعد بدء الحظر الجزئي في مدينة ديرك، كثفنا من دورياتنا لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأضاف "ضبطنا حتى الآن أكثر من 40 شخصاً لم يلتزموا بقوانين وتعليمات هيئة الصحة المتعلقة بالإجراءات الوقائية ولبس الكمامات الطبية، حيث تم تغريم كل واحد منهم 1000 ليرة سورية، ما يعادل سعر الكمامة".

وأكد سليمان "الغرض من المخالفات هو فرض قوانين هيئة الصحة على المواطنين واجبارهم على الالتزام بها من أجل سلامتهم وامنهم، وستكثف الاسايش دورياتها مع الحظر الكلي في الاسواق وشوارع مدينة ديرك".

ودعا المواطنين الى ضرورة التقيد بإجراءات الحظر، وقوانين هيئة الصحة وتعليماتها ومساعدتهم لحين السيطرة على الوضع وتقليص نسبة الاصابات في المنطقة.

وأصدرت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم قرارا بفرض حظر كلي على كافة مناطق شمال وشرق سوريا ابتداءً من الثلاثاء 13 نيسان ولمدة عشرة أيام.