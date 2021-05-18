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صور.. رفع أسعار الوقود يشعل فتيل احتجاجات في مناطق الإدارة الذاتية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-18T18:21:52+0000
صور.. رفع أسعار الوقود يشعل فتيل احتجاجات في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ شهدت معظم مدن وبلدات منطقة الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، يوم الثلاثاء، إضراباً وتظاهرات في الأسواق احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في مدينة القامشلي، إن الباعة والتجار في السوق الرئيس بمدينة القامشلي، قاموا بإغلاق محالهم صباح اليوم، فيما قطع أخرون الطرق وسط المدينة، احتجاجا على قرار 119 برفع أسعار الوقود، مطالبين الإدارة الذاتية بالتراجع عنه.

وخرجت تظاهرة شارك فيها المئات في الحي الشرقي بمدينة القامشلي وصولا إلى مركز المدينة، رفع فيها شعارات تندد بالقرار 119 وتطالب بإلغائه على الفور.

وقال هفال شاهين سلو، احد المشاركين في التظاهرة، لوكالة شفق نيوز، ان "الإدارة الذاتية لا تستورد الغاز والمحروقات من الخارج فلماذا ترفع السعر بهذه النسبة الكبير؟".

وأشار إلى أن "المواطنين يعانون من وضع معيشي صعب ورفع أسعار المحروقات وخاصة المازوت سوف يكون له تداعيات ونتائج كارثية ولها توقف معظم مولدات توليد الكهرباء في الاحياء السكنية".

وأقرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم أمس الاثنين، قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات في مناطقها بنسب تتراوح بين 100% إلى أكثر من 300%. وشملت زيادة الأسعار جميع أصناف مادتي المازوت (الديزل) والبنزين، بالإضافة لمادة الغاز المنزلي.

وخرجت تظاهرات رافضة للقرار في مدن ومناطق القامشلي والحسكة ومركدة والشدادي وريف دير الزور وكركي لكي.

وأغلقت الأسواق التجارية بشكل كامل صباح اليوم في مدينة كركي لكي (معبدة) شرق القامشلي احتجاجاً على قرار الإدارة الذاتية رفع أسعار المحروقات.

وسقط ثلاثة اشخاص على الأقل فيما جرح خمسة اخرون برصاص قوات الأمن الداخلي (الاسايش) على خلفية قطع بعض المتظاهرين للطرق في مدينة الحسكة وريفها الجنوبي وقيام اخرون برفع علم النظام السوري ومهاجمتهم لمقرات أمنية بحسب مصادر محلية.

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