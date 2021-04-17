صور.. دورية أميركية على حدود الادارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيرت القوات الأميركية في شمال وشرق سوريا، يوم السبت، دورية عسكرية على الحدود مع تركيا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الدورية الأميركية انطلقت من مطار قرية روباريا جنوب غربي ديرك، الذي تستخدمه القوات الأميركية مهبطاً للطائرات.

وبين أن الدورية تتألف من أربع مدرعات مع غطاء جوي برفقة حوامتين، مضيفاً أن الدورية تجولت في مدينة ديرك ثم توجهت إلى ريفها الشمالي وتمركزت في قرية البرك ذات الاغلبية المسيحية، ثم إلى قرية عين ديوار الحدودية والتي تتخذها وجهة لها ضمن دورياتها الاسبوعية.

وسيّرت القوات الاميركية ثلاث دوريات منفصلة في الاسبوع الماضي.