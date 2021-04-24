صور.. دورية روسية على حدود الادارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيرت الشرطة الروسية، يوم السبت، دورية عسكرية في ريف مدينة ديرك الشمالي على حدود الادارة الذاتية وتركيا، أقصى شمال وشرقي سوريا.

وذكر مصدر محلي من قرية عين ديوار، لوكالة شفق نيوز، ان الدورية تتألف من أربع مدرعات مع غطاء جوي ، برفقة حوامتين (هليكوبتر) اتجهت إلى بلدة عين ديوار الحدودية.

واضاف "ما إنْ وصلت الدورية الروسية إلى القرية، حتى عادت أدراجها مباشرة دون اي توقف".

وسيرت الشرطة العسكرية الروسية الاثنين الفائت دوريتها في ريف ديرك الشمالي على حدود الادارة الذاتية وتركيا بالتزامن مع تسيير الدورية الاميركية دون اي اصطدام يذكر.