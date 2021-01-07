صور.. دورية امريكية في ريف ديرك بشمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ تجولت دورية للقوات الامريكية ظهر اليوم الخميس، في ريف مدينة ديرك أقصى شمال شرقي سوريا.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز عودة الدورية إلى قواعدها في مدينة رميلان بعد تجوالها في ريف ديرك الجنوبي حيث تألفت الدورية من خمس مدرعات دون غطاء جوي.

وتشهد منطقة ديرك تسيير دوريات شبه يومية من قبل القوات الامريكية ولا سيما في المناطق التي تتواجد فيها الآبار النفطية جنوب المدينة.

وسبق إن اعترضت القوات الامريكية دوريات للشرطة الروسية في ريف ديرك في محاولة منها لعدم اقترابها من مناطق سيطرتها.

وتنتشر عدة نقاط وقواعد عسكرية للقوات الامريكية في منطقة ديرك ورميلان .