سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. دورية امريكية في ريف ديرك بشمال شرقي سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-07T12:41:52+0000
صور.. دورية امريكية في ريف ديرك بشمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ تجولت دورية للقوات الامريكية ظهر اليوم الخميس، في ريف مدينة ديرك أقصى شمال شرقي سوريا.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز عودة الدورية إلى قواعدها في مدينة رميلان بعد تجوالها في ريف ديرك الجنوبي حيث تألفت الدورية من خمس مدرعات دون غطاء جوي.

وتشهد منطقة ديرك تسيير دوريات شبه يومية من قبل القوات الامريكية ولا سيما في المناطق التي تتواجد فيها الآبار النفطية جنوب المدينة.

وسبق إن اعترضت القوات الامريكية دوريات للشرطة الروسية في ريف ديرك في محاولة منها لعدم اقترابها من مناطق سيطرتها.

وتنتشر عدة نقاط وقواعد عسكرية للقوات الامريكية في منطقة ديرك ورميلان .

related

القيادة الأمريكية تتهم إيران بالاستيلاء على سفينة في المياه الدولية .. فيديو

Date: 2020-08-13 04:30:23
القيادة الأمريكية تتهم إيران بالاستيلاء على سفينة في المياه الدولية .. فيديو

ترامب يعلن سحب مزيد من الجنود في العراق وأفغانستان

Date: 2020-09-09 06:15:40
ترامب يعلن سحب مزيد من الجنود في العراق وأفغانستان

الحرس الثوري: اجبرنا القوات الامريكية بالتحدث باللغة الفارسية في الخليج

Date: 2020-10-03 17:09:43
الحرس الثوري: اجبرنا القوات الامريكية بالتحدث باللغة الفارسية في الخليج

مستشار لخامنئي ومرشح للرئاسة: نسعى لطرد جميع القوات الأمريكية من المنطقة

Date: 2020-11-20 06:09:21
مستشار لخامنئي ومرشح للرئاسة: نسعى لطرد جميع القوات الأمريكية من المنطقة

الجيش الأميركي في حالة تأهب قصوى لردع هجوم إيراني محتمل

Date: 2020-12-11 10:02:41
الجيش الأميركي في حالة تأهب قصوى لردع هجوم إيراني محتمل

بعد أيام من استهداف ريفها.. الفصائل الموالية لتركيا تقصف مركز بلدة عين عيسى

Date: 2020-12-25 18:26:55
بعد أيام من استهداف ريفها.. الفصائل الموالية لتركيا تقصف مركز بلدة عين عيسى

ترامب: لدينا شيء "مرعب" نصلي ألا نضطر لاستخدامه

Date: 2019-07-25 23:17:52
ترامب: لدينا شيء "مرعب" نصلي ألا نضطر لاستخدامه

قسد تستعيد 8 قرى شمال شرق سوريا

Date: 2019-11-03 08:55:18
قسد تستعيد 8 قرى شمال شرق سوريا