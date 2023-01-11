صور توثق دماراً هائلاً في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

شفق نيوز/ نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورا توثق الدمار الهائل الذي لحق بولاية كاليفورنيا الأمريكية جراء أحدث حلقة في سلسلة العواصف الشديدة التي اجتاحتها.

وحولت الأنهار إلى مناطق فيضانات متدفقة، ما دفع السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص في البلدات التي لها تاريخ من الانهيارات الطينية المميتة، وأدت العواصف إلى إصدار تحذيرات من إعصار.

ومنذ بدء الطقس المتطرف الأسبوع الماضي، لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم في الولاية، بينهم شخصان لقيا مصرعهما بسبب سقوط أشجار.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار طوال الثلاثاء بعد تساقط ما يصل إلى 14 بوصة من المياه على وسط وجنوب كاليفورنيا.