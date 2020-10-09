صور.. تشييع الموسيقار شجريان وكشف وصيته الأخيرة

شفق نيوز/ أقيمت في طهران، الجمعة، مراسم تشييع جثمان الموسيقار الإيراني محمد رضا شجريان، لينقل فيما بعد إلى مدينة مشهد ليوارى الثرى في مقبرة طوس.

وشارك في مراسم التشيع عائلة الموسيقار، بالإضافة إلى مئات من المسؤولين والفنانين وعامة الناس.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فأن شجريان اوصى قبل رحيله بدفنه في مقبرة طوس بجوار قبر الشاعرين أبو قاسم الفردوسي و"مهدي أخوان ثالث".

وتوفي شجريان أمس الخميس عن 80 عاماً بعد معاناة مع المرض.

ومحمد رضا شجريان المولود في مشهد يعد أحد أبرز الفنانين ولقب بـ"أعظم أستاذ إيراني" على قيد الحياة للموسيقى الايرانية التقليدية.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عبر عن تعازيه لرحيل شجريان عبر تغريدة بالفارسية ووصفه بملك الالحان والاسطورة الموسيقية التي لا تتكرر.